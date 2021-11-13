القبض على ارهابي ينتمي الى "داعش" في الموصل

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وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في بيان، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في منطقة العبور بالموصل وبالتعاون مع لواء المشاة الثالث تم التحرك على الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة".



وأضافت، ان "الارهابي احد العناصر المؤشرة في بودرة رواتب داعش الارهابي"، لافتة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وتواصل القوات الامنية عملية ملاحقة فلول عناصر "داعش" الارهابية في مختلف المناطق العراقية.