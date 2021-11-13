السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على ارهابي ينتمي الى "داعش" في الموصل

القبض على ارهابي ينتمي الى
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابي تابع لجماعة "داعش" الوهابية في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

العالم-العراق

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في بيان، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في منطقة العبور بالموصل وبالتعاون مع لواء المشاة الثالث تم التحرك على الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة".

وأضافت، ان "الارهابي احد العناصر المؤشرة في بودرة رواتب داعش الارهابي"، لافتة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وتواصل القوات الامنية عملية ملاحقة فلول عناصر "داعش" الارهابية في مختلف المناطق العراقية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد كيف تعالج هندسة الحشد عبوة ناسفة في حمرين (فيديو وصور)

من 8 محاور.. انطلاق عملية كبرى ضد "داعش" في جبال حمرين (صور)

العراق.. تفاصيل الإطاحة بإرهابي خطير لـ"داعش" في كركوك

العراق.. الطيران الحربي يدمر ٨ اوكار لـ'داعش' في حمرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الانقلاب العسكري والتطبيع.. تصفية حسابات على حساب الشعب السوداني

مستوطنون يعتدون على فلسطيني في القدس المحتلة

العامري: تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم

شاهد بالفيديو .. مروحية ايرانية في مهمة استطلاعية فوق حاملة مروحيات امريكية

القبض على ارهابي ينتمي الى "داعش" في الموصل

نائب لبناني: لا نقبل بدولة تهين لبنان وتذله وتفرض عليه الإملاءات