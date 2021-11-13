الانقلاب العسكري والتطبيع.. تصفية حسابات على حساب الشعب السوداني

العالم - نبض السوشيال

واتهم بعض المغردين الإمارات بالتخطيط والتنسيق مع "عساكر السودان"، للتقرب والتزامن مع "إسرائيل" مؤكدين أن الشعب السوداني يعلم أن كل المصائب تأتي من الإمارات.

وكتب آل ثاني في تغريدته عبر موقع تويتر؛ "إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها، وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية". وأضاف الوزير الأسبق: "على أن هدفي هنا ليس نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير".

واشار بعض النشطاء أنه للأسف هناك عدة دول عربية متصهينة، وليست دولة واحدة.

وتسائل بعض المغردين انه هل كان حمد بن جاسم يقصد دولة مصر في هذه التغريدة؟

وأكد المغردون أن الحكم الأن فى السودان هش ولا يتمتع بالشعبيه ويواجه عدة تحديات داخليه و خارجيه بسبب التطبيع.

واشار بعض النشطاء ان هناك بعض الدول يتكالبون على السودان ويسعون للسيطره على موارد البلاد، ولا يبالون حتى بمن يحكم في السودان.

كما قال بعض المغردين ان هناك تصفية حسابات بين الدول على حساب الشعب السوداني وبمساعدة عملاء وخونة للوطن من العسكر والمدنيين.

وأكد أحد المغردين أن تغريدة حمد بن جاسم تظهر ان "قطر والامارات ليست على وفاق ابدا وخلافات حاده رغم زيارة طحنون الاخيره لامير قطر"

وكتب مغرد أخر انه "لم تتحرك أمريكا واوروبا ضد #الإنقلاب_العسكري في السودان لأن البرهان قائد الإنقلاب هو رائد #تطبيع السودان مع #إسرائيل"

وأكد الكثير من المغردين أنهم سيشاركون اليوم السبت في "مليونية 13 نوفمبر" في السودان ضد "حكم العسكر والمجلس الانقلابي".