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فيديوغرافيك.. تركيا والموز السوري والكباب الخليجي

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

لجذب المزيد من الزبائن فقد اتجه صاحب مطعم للترويج له بطريقة غير لائقة، وقد أثار الفيديو الذي نشرته شركة تدعى "Öz Cigerci Abe" في إسطنبول لجذب انتباه العملاء العرب، ردود أفعال، حيث استنكر المغردون ومتداولو الفيديو الطريقة التي اعتمدها المطعم لجذب زبائنه واستغلال الفتيات بطريقة مبتذلة واهانة المرأة التركية.

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فيديوغرافيك.. تركيا والموز السوري والكباب الخليجي

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