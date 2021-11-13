شاهد.. تصاعد التوتر بين روسيا واميركا والغرب

العالم - روسيا

وتجري اميركا وحلف شمال الاطلسي الناتو مناورات غير مقررة في البحر الاسود، الذي ارسلت اليه سفن حربية باعداد غير اعتيادية وقوات اضافية، وسط تحليق طائرات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

مناورات تأتي بحسب وسائل اعلام غربية ردا على مزاعم عن نية روسيا غزو اوكرانيا عسكريا، بعد انتشار مقاطع فيديو لتحركات للقوات الروسية تضم ارتالا ضخمة من الدبابات والجنود. تلاه تحذير واشنطن موسكو من ارتكاب ما وصفته خطأ فادح أخر بشأن اوكرانيا، واعراب الاتحاد الاوروبي عن قلقه وانه مستعد لاتخاذ خطوات اضافية اذا لزم الامر.

مناورات حذر الرئيس الروسي فلاديميري بوتين من خطورة اجراءاها، معتبرا انها تحد خطيرة لبلاده، الا انه اكد في الوقت نفسه انه لن يرد بالمثل لانه ليس الاسلوب المناسب، نافيا مزاعم محاولة التوغل في اوكرانيا او تلميحات بخفض امدادات الغاز عن اوروبا لدوافع سياسية، حيث قال بوتين ان تصريحات رئيس بيلاروسيا بشأن قطع امدادات الغاز عن اوروبا فردية، كما انه لا علاقة لموسكو بازمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد هو ايضا ان بلاده عازمة على مواصلة التمسك بالموقف المتزن، الا انها سترد بالمثل او باجراءات غير متناسبة في حال الضرورة على الاجراءات غير الودية من جانب الناتو والدول الغربية.

تأكيد موسكو على ضبط النفس تجاه التصرفات العدائية في منطقة البحر الاسود، لم تمنعها من اتخاذ ما يلزم لضمان امن حدودها وارسالها قاذفتين استراتيجيتين بقدرات نووية في مهمة تدريبية، فوق بيلاروسيا في محاولة لإظهار دعم لحليفتها وسط نزاع حول الهجرة على الحدود البولندية.