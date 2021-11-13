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مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف بقصف مدفعي تحصينات جبهة النصرة في ريف حماه الشمالي الغربي وريف ادلب الجنوبي

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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