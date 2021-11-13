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بيلاروسيا تنصب خياما للمهاجرين على الحدود مع بولندا

بيلاروسيا تنصب خياما للمهاجرين على الحدود مع بولندا
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

بدأت فرق الإنقاذ البيلاروسية بتجهيز المكان الذي تجمع فيه آلاف المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن رجال الإنقاذ البلاروس نقلوا مولدات كهربائية إلى الأماكن التي تم نصب الخيام فيها.

كما يعمل رجال الإنقاذ على تهيئة المنطقة التي يتجمع فيها المهاجرون حاليا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بنصب خيام للمهاجرين، حيث سيتم توفير الغذاء للأطفال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتجمع آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط ومناطق أخرى على الأراضي البيلاروسية في المنطقة الحدودية مع بولندا، التي نشرت قوات عسكرية وأمنية وقالت إنها لن تسمح لهم بدخول أراضيها والعبور منها إلى أوروبا.

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