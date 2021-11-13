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قائد إيراني: الكيان الصهيوني سيزول من الوجود اذا ارتكب اي حماقة

قائد إيراني: الكيان الصهيوني سيزول من الوجود اذا ارتكب اي حماقة
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذّر قائد سلاح الطيران في الجيش الايراني العميد يوسف قرباني الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة مشددا انه سيزول من الوجود في هذا الحال.

العالم - ايران

وقال العميد یوسف قرباني، في كلمته خلال ملتقى تكريم ذكرى شهداء سلاح طيران الجيش في قصر شيرين/ غرب ايران/ اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني يواصل حياكة المؤامرات ضدنا لكنه اذا ارتكب أي حماقة سيزول من الوجود.

وفي سياق آخر وصف عملية إعادة النفط الايراني المسروق في بحر عمان الى البلاد بمثابة صفعة وجهتها القوات المسلحة الى اميركا.

ولفت الى ان القوات المسلحة أجرت مناورات واسعة في منطقة تبلغ مساحتها نحو مليون كيلومتر مربع في بحر عمان حيث أبدت تفوقها وقدراتها الرفيعة ومعداتها المصنعة بأيدي شبان ومختصي البلاد وهو مايدلل على القوة الردعية المتفوقة.

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