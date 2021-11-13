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الاحتلال الأمريكي يدخل 8 مدرعات لتعزيز قواعده في الجزيرة السورية

الاحتلال الأمريكي يدخل 8 مدرعات لتعزيز قواعده في الجزيرة السورية
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 8 مدرعات إلى الأراضي السورية عبر ثغرة فتحتها في الساتر الترابي على الحدود مع العراق عند قرية ذراية في ناحية اليعربية.

العالم - سوريا

ونقلت مصادر محلية لسانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أزالت جزءا من الساتر الترابي عند قرية ذراية في ناحية اليعربية بالقرب من الحدود العراقية وأدخلت 8 مدرعات لدعم قواعدها في المنطقة بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال لتأمينها وحمايتها.

وفي السياق لفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أخرجت مساء أمس رتلا مؤلفاً من 20 ناقلة تحمل أسلحة وذخائر عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق ترافقها 4 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات للحماية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها العسكرية في الجزيرة السورية.

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