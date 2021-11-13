شاهد: عرابة التطبيع البحرينية بماذا تروّج في المنامة

وقد نشرت نور هذا الاسبوع صورا وتغريدات بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً في البحرين، تداوله نشطاء البحارنة بشكل كبير جداً، لانها مشهورة بالترويج للتطبيع للعلاقات بين النظام البحريني والكيان الصهيوني حيث نشر صور للكنيسة في العاصمة البحرينية المنامة، وايضاً نشرت صور لبيت الوصايا العشر للمنامة، وايضاً تروج للبضائع الصهيونية الموجودة اليوم في البحرين تحت اسم "كُشُر" اي الطعام الحلال عند الصهاينة.

وايضاً تروج هذه السفيرة عبر تغريداتها على تويتر بما يسمى رابطة المجتمعات الخليجية اليهودية، تحديداً لتشجيع اواصر العلاقات بين الصهاينة ودول الخليج الفارسي.

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