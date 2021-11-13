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الدفاع المدني اللبناني يواجه مصاعب في اخماد حرائق الجنوب

الدفاع المدني اللبناني يواجه مصاعب في اخماد حرائق الجنوب
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

يواجه عناصر الدفاع المدني اللبناني بالتعاون مع جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية، وبالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، صعوبة كبيرة في اخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق الجنوبية بسبب اشتداد الرياح.

العالم_لبنان

وأفاد الاعلام اللبناني أنه "أصيب 4 عناصر من مركز الدفاع المدني في صور بحالات اختناق وحروق طفيفة اثناء عملهم في مكافحة الحرائق وقد تم نقلهم الى المستشفى اللبناني الايطالي في صور".

هذا ولا تزال النيران التي اندلعت قرابة الساعة السادسة صباحا في وادي العزية زبقين، وأتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وساهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق المستجيب الأول التابعة لوحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، والهيئة الصحية الاسلامية، محاولاتها لاخماد النيران، والسيطرة عليها، وهناك صعوبة تواجه اكثر من ثماني فرق اطفاء لاخماد الحريق الذي وصل الى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.

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الدفاع المدني اللبناني يواجه مصاعب في اخماد حرائق الجنوب

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