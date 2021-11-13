الدفاع المدني اللبناني يواجه مصاعب في اخماد حرائق الجنوب

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وأفاد الاعلام اللبناني أنه "أصيب 4 عناصر من مركز الدفاع المدني في صور بحالات اختناق وحروق طفيفة اثناء عملهم في مكافحة الحرائق وقد تم نقلهم الى المستشفى اللبناني الايطالي في صور".

هذا ولا تزال النيران التي اندلعت قرابة الساعة السادسة صباحا في وادي العزية زبقين، وأتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وساهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق المستجيب الأول التابعة لوحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، والهيئة الصحية الاسلامية، محاولاتها لاخماد النيران، والسيطرة عليها، وهناك صعوبة تواجه اكثر من ثماني فرق اطفاء لاخماد الحريق الذي وصل الى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.