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غضب متصاعد لوسائل الاعلام السعودية ضد لبنان

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أغضبت تصريحات مسربة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الاعلام السعودي بما فيها من فضح قضايا خطيرة حول الاموال السعودية التي تستخدمها في لبنان.

العالم - انقلاب الصورة

وقال عبدالله بوحبيب في تصريحات مسربة نشرتها صحيفة عکاظ السعودية ان دول الخليج (الفارسي) لاسيما السعودية اعطت أموال کثيرة لکنها لم تعط هذه الاموال للدولة اللبنانية أبداً بل أعطت اموال کثيرة وليست قليلة لاشخاص واحزاب.

وهرعت وسائل الاعلام السعودية التي لم تکمل شتائمها ضد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بعد؛ الی سب وزير الخارجية اللبناني والانتقاص من الحقائق الذي افشاها من فضائح السعودية.

وأسمت صحفية عکاظ السعودية الحکومة اللبنانية بأنها دولة فاشلة ووصفت وزيرين في الحکومة اللبنانية بأن الاول جاهل والثاني ساذج. ثم استخدمت أوصاف کالساذج والغبي والاحمق ضد هذين الوزيرين وحتی استخدمت لفظ ورق التواليت ضدهما.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5896598

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