استمرار الغضب السعودي ضد لبنان.. بوحبيب بعد قرداحي

العالم - انقلاب الصورة

وقال عبدالله بوحبيب في تصريحات مسربة نشرتها صحيفة عکاظ السعودية ان دول الخليج (الفارسي) لاسيما السعودية اعطت أموال کثيرة لکنها لم تعط هذه الاموال للدولة اللبنانية أبداً بل أعطت اموال کثيرة وليست قليلة لاشخاص واحزاب.

وهرعت وسائل الاعلام السعودية التي لم تکمل شتائمها ضد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بعد؛ الی سب وزير الخارجية اللبناني والانتقاص من الحقائق الذي افشاها من فضائح السعودية.

وأسمت صحفية عکاظ السعودية الحکومة اللبنانية بأنها دولة فاشلة ووصفت وزيرين في الحکومة اللبنانية بأن الاول جاهل والثاني ساذج. ثم استخدمت أوصاف کالساذج والغبي والاحمق ضد هذين الوزيرين وحتی استخدمت لفظ ورق التواليت ضدهما.

وقال الصحفي اللبناني غسان سعود کل هذا الانفعال وکل هذه قلة الاخلاق التي تعبر عنها السعودية لاتعکس الا الهزيمة المدوية. أي شخص لايلجأ الی الشتيمة الا حين لايکون له حجة ولما يکون خسران. وبالتالي کل ردة فعل السعودية اليوم هي نتيجة خسارتها وبدت غضبانة من لبنان، لهذا خذل الرأي العام اللبناني السعودية وجن جنون السعودية انه کيف دفعنا کل هذه الاموال للاعلاميين والسياسيين والرأي العام اللبناني ثابت علی قناعته. عندما کانت ايران، تواجه الولايات المتحدة في البحر، کانت السعودية تواجه جورج قرداحي. فأصبحت دولة تقدم نفسها أنها مرجعية اقليمية، تواجه جورج قرداحي فيما تواجه دولة اقليمية ثانية الولايات المتحدة.





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