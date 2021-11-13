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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
طالبان تؤكد ان الانفجار الذي وقع بحافلة صغيرة في منطقة ذات غالبية شيعية غرب كابل خلف ٣ ضحايا بين قتيل وجريح وتقول إن اي جهة لم تتبناه
ستة قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية
مسؤول في طالبان: انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة في منطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية
سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا
لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهر بنيران قوات الأمن في أم درمان
قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم وأم درمان
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف بقصف مدفعي تحصينات جبهة النصرة في ريف حماه الشمالي الغربي وريف ادلب الجنوبي
مراسل العالم: انطلاق التظاهرات الشعبية في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم
مراسل العالم: انتشار امني وعسكري مكثف في معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم واغلاق اغلب الجسور تحسبًا لمليونية السبت
لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهر بنيران قوات الأمن في أم درمان
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش
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