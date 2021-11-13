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طالبان تؤكد ان الانفجار الذي وقع بحافلة صغيرة في منطقة ذات غالبية شيعية غرب كابل خلف ٣ ضحايا بين قتيل وجريح وتقول إن اي جهة لم تتبناه

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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