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طائرات روسية ترافق 4 طائرات استطلاعية للناتو فوق البحر الأسود

طائرات روسية ترافق 4 طائرات استطلاعية للناتو فوق البحر الأسود
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الطائرات الروسية كشفت ورافقت 4 طائرات استطلاعية تابعة لدول حلف شمال الأطلسي فوق مياه البحر الأسود.

العالم - روسيا

وقالت الوزارة في بيان أن وسائل الرادارات التابعة للقوات الجوفضائية الروسية وأسطول البحر الأسود كشفت عن 4 مهمات جوية استطلاعية لطيران الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال الـ 24 الماضية. وأضافت أن جغرافية أنشطة السفن الحربية للناتو وطائرات الحلف الاستطلاعية تركز الآن على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأشار البيان إلى 3 طائرات من طراز "بوسيدون" أقلعت من قاعدة سيغونيلا في إيطاليا لتقوم بمهمات تجسس في منطقة أنشطة السفن الأمريكية شمال غربي البحر، فيما قامت طائرة U-2S الاستراتيجية الأمريكية التي أقلعت من قاعدة أكروتيري في جزيرة كريت، بمهمة استطلاع انطلاقا من الأجواء الأوكرانية والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وتابع البيان أن ثلاث سفن حربية، هي طراد "موسكفا" الحامل للصواريخ، وفرقاطة "الأدميرال إيسن" وسفينة الدوريات "بافل ديرجافين" تواصل متابعة تحركات السفن الأمريكية في البحر الأسود، مضيفا أن الأنشطة العسكرية العدوانية غير المبررة للولايات المتحدة ودول الناتو في البحر الأسود تمثل تهديدا على الأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي.

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