السيطرة على حريقي وادي زبقين والمنصوري في جنوب لبنان

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و تفقد وزير البيئة ناصر ياسين مكان الحريق وأكد ان الرياح القوية حالت دون سرعة اخماد الحرائق.

و واجةعناصر الدفاع المدني اللبناني بالتعاون مع جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية، وبالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، صعوبة كبيرة في اخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق الجنوبية بسبب اشتداد الرياح.

و أصيب 4 عناصر من مركز الدفاع المدني في صور بحالات اختناق وحروق طفيفة اثناء عملهم في مكافحة الحرائق وقد تم نقلهم الى المستشفى اللبناني الايطالي في صور.

و اندلعت الحرائق قرابة الساعة السادسة صباحا في وادي العزية زبقين، وأتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، وساهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون، وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق المستجيب الأول التابعة لوحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، والهيئة الصحية الاسلامية، محاولاتها لاخماد النيران، والسيطرة عليها، وهناك صعوبة تواجه اكثر من ثماني فرق اطفاء لاخماد الحريق الذي وصل الى منطقة جب سويد في خراج بلدة مجدل زون.

كشف وزير الداخلية بسام مولوي، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه تابعت مع المعنيين عمليات إخماد الحرائق التي إندلعت في كل من صور، بيت مري، عبرين والكسليك والتي يشارك فيها عدد كبير من المراكز الإقليمية التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لإتحادات البلديات إضافةً الى عدد من الطوافات التابعة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان.

وأعلن مولوي انني طلبت من المعنيين الإسراع في إخماد الحرائق والعمل على منع تمددها وأعطيت التعليمات لتجهيز برك إصطناعية مؤقتة لإستعمالها من قبل الطوافات وذلك بالتنسيق مع القائمقامين والبلديات المعنية، وتابعت الحالات الصحية لعدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرضوا للإغماء من جراء عمليات الإطفاء.