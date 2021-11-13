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العمل الاسلامي: زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا انتصار مشروع المقاومة

العمل الاسلامي: زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا انتصار مشروع المقاومة
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

إعتبرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان  أنَّ زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا ولقاءه الرئيس بشار الأسد هو عنوان واضح لسقوط مشروع المحور الآخر في المنطقة وانتصار لمشروع المقاومة ومحورها في المنطقة.

العالم_لبنان

و اعتبرت الجبهة في بيان اليوم السبت لذلك فعلى بقية الدول العربية أن تحذو حذوها وأن تبادر إلى الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي الصهيوني وأن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه من قبل مع الشقيقة سوريا.
وأضافت الجبهة: إن الواجب يقتضي أن تتوقف الحرب على اليمن، وسينتصر هذا الشعب عاجلا أم آجلا وسيهزم من جديد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة.

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