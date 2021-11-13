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إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية وعربية في السواحل الليبية

إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية وعربية في السواحل الليبية
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تمكن زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية، اليوم السبت، من إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

العالم-ليبيا

وقال بيان صادر من رئاسة أركان القوات البحرية الليبية: "في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية بتاريخ اليوم الموافق (13.11.2021) من إنقاذ 61 مهاجر من عدة جنسيات إفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي".

وأضاف البيان: "وفور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك زورق الدورية (صبراتة) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الانقاذ والانتشال، إلى عين المكان بغرب طرابلس، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".

وأوضح البيان: "وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وختم البيان: "وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام اجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".

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