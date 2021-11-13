الحشد الشعبي يعلن نتائج اليوم الاول للعملية الأمنية في جبال حمرين

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وقال الحشد في بيان، إن "الحشد والجيش أنهوا اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين بتدمير 5 مضافات لفلول داعش الإرهابي كان يستخدمها عناصر التنظيم في شن هجمات على المدنيين والقوات الأمنية، فضلا عن تفكيك 3 عبوات ناسفة".



وانطلقت العملية، صباح اليوم السبت، من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابي، حيث انقسمت الى المحاور الشمالية والشرقية، أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول وال110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.



وجاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا “داعش” الارهابي التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة.