أمريكا تشكر قطر على استقبالها قاعدة العديد وتحديثها

العالم - قطر

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "كلا الحكومتين أكدتا الالتزامات التي تحملتاها عام 2018 في الإعلان المشترك حول التعاون الأمني لضمان السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر في مجال الدفاع"، بحسب تعبيرها.

وبحسب البيان، "أعرب الوفد الأمريكي عن شكره لقطر على استقبال القوات الأمريكية بحفاوة، والتعاون في العمليات بأفغانستان والجهود الخاصة بتحديث أهم منشآت البنية التحتية في قاعدة العديد الجوية لحل المهمات الراهنة والمستقبلية".

يذكر ان قطر تستقبل أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة تضم مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأمريكية، وعمدت قطر بداية عام 2021 على توسيع القاعدة واعتبرت امريكا على لسان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة آنذاك الخطوة "هدية سخية من حكومة دولة قطر وإنجازا رائعا".