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مراسل العالم: قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقترب من السيطرة على ميناء الحيمة الاستراتيجي في الخوخة جنوب المحافظة

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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