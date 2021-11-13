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تدشين مصنع لانتاج الورق من كربونات الكالسيوم في ايران

تدشين مصنع لانتاج الورق من كربونات الكالسيوم في ايران
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح المرحلة الاولى مصنع لانتاج الورق من كربونات الكالسيوم في محافظة خراسان الشمالية بشمال شرق ايران.

العالم - ايران

وقال مدير قسم المشاريع والبرمجة بمنظمة الصناعة والتعدين والتجارة بمحافظة خراسان الشمالية مهيار مشايخي، في تصريحه اليوم السبت، إن انتاج الورق من كربونات الكالسيوم من بين مشاريع الاقتصاد المقاوم والذي دخل مرحلة الانتاج التجريبي في مدينة فاروج بالمحافظة.

واضاف: تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المشروع 6 آلاف طن والحجم الاستثماري يزيد على تريليوني ريال كما يوفر عشرات فرص العمل في المحافظة.

ونوه الى ان هذا المشروع يعد من بين 5 مشاريع يتم تشغيلها حاليا في البلاد والذي أطلق لاول مرة في محافظة خراسان الشمالية.

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تدشين مصنع لانتاج الورق من كربونات الكالسيوم في ايران

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