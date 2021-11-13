المنفي وبودن یناقشان ملفات مشتركة بين لیبیا و تونس

العالم-لیبیا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي وبودن ناقشا خلال لقائهما في العاصمة الفرنسية، ملفات مشتركة بين البلدين، إضافة إلى مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد أمس الجمعة.

وأضاف أن من بين الملفات التي تم بحثها الخطوات التي اتخذها المجلس لضمان سير العملية الانتخابية المقبلة بشكل نزيه وبما يخدم طموحات الشعب الليبي.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول السبت، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.

وتوقع المشري أن يفوز رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأغلبية الأصوات إذا جرت في أجواء نزيهة، مستبعدا حصول اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أكثر من 10% من الأصوات.

وبخصوص دعوة باريس لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، أشار المشري إلى أن "فرنسا ساعدت حفتر بالسلاح والتقنية، والآن تساوي بين القوات التركية التي جاءت بشكل شرعي، والمرتزقة والمجرمين الذي ساعدوا حفتر في عدوانه على طرابلس".

وهدد المشاركون في مؤتمر باريس في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا" في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ودعم المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار الليبي.