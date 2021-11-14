امیرعبداللهیان يستعرض سياسة ایران في مفاوضات 'فيينا' القادمة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استضافة الوزير امير عبداللهيان مساء السبت لمجموعة من المحللين واساتذة الجامعات والناشطين في مجال الاعلام وسفراء البلاد في الخارج.

واستعرض وزير الخارجية السياسة الخارجية للحكومة واكد حسن نوايا الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدخول الى مفاوضات فيينا رغم انتهاك التزامات الاتفاق النووي والخروج منه وخرق القرار الاممي 2231 من قبل اميركا وكذلك عدم وفاء الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي بالتزاماتها، شارحا سياسات البلاد لاستئناف المفاوضات من اجل رفع الحظر الظالم واللاقانوني والاحادي الاميركي.

من جانبه شرح مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري المواقف والاجراءات المتخذة لغاية الان، مستعرضا مختلف ابعاد سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية حول هذه المفاوضات.

من جانبهم طرح المشاركون في الاجتماع وجهات نظرهم في هذا المجال، وقدموا مقترحات لاستمرار مثل هذه الاجتماعات.

وعلى اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا المقررة ان تقام في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قام مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري بجولة اوروبية شملت باريس وبرلين ولندن ومدريد حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا القادمة، كما التقى في مدريد منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا.