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بريطانية تصنع  زهور 'قوارير بلاستيكية'

بريطانية تصنع  زهور 'قوارير بلاستيكية'
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

صنعت بريطانية المئات من زهور الخشخاش الاصطناعية من القوارير البلاستيكية المعاد تدويرها وزينت بها جزءا كبيرا من أحد جدران منزلها.

العالم - منوعات

بدأت كانت فيونا من دورتشيستر، جمع العبوات البلاستيكية من الأصدقاء والجيران في عيد الميلاد الماضي، لصناعة أزهار الخشخاش الاصطناعية منها، قبل تلوينها بالأحمر والأسود وربطها بالأسلاك.

واستوحت فيونا التي تعمل في متجر الفنون والحرف اليدوية، الفكرة من عرض أقيم في برج لندن في 2014 لجمع التبرعات للأعمال الخيرية.

وقالت فيونا عن تجربتها: “ساعدني بعض الأصدقاء بجمع القوارير البلاستيكية، وتمكنت من جمع 1000 عبوة قطعت قيعانها على شكل أزهار، ولونتها بألوان الأكريليك”

يذكر أن فكرة فيونا كانت تهدف لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين. ونجحت في جمع أموال عبر صفحة لجمع التبرعات، وفق موقع “ميترو” الإلكتروني.

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