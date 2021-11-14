تصفيات كأس العالم.. مبابي يحقق إنجازا غائبا عن المنتخب الفرنسي منذ 63 عاما

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وسجل مبابي أهدافه الأربعة في شباك كازاخستان بالدقائق 6، 12، 32 و87 من زمن المباراة.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات أن مبابي أصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، مع منتخب الديوك منذ جوست فونتين عام 1958 في مرمى منتخب ألمانيا الغربية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بثلاثية، حيث سجل النجم كيليان مبابي أهداف منتخب بلاده الثلاثة "هاتريك" في الدقائق، 6 و12، و32، من صناعة ثيو هيرنانديز وكينجسلي كومان (هدفين).

وسجل أدريان رابيو هدف منتخب فرنسا السادس من ضربة رأس، نتيجة ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان.

وتمكن أنطوان جريزمان من تسجيل سابع أهداف منتخب فرنسا من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الرابع الشخصي به والثامن لفرنسا في الدقيقة 87.

و يحتل منتخب فرنسا الذي سيدافع عن لقبه في مونديال 2018 صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب فنلندا الوصيف قبل جولة واحدة من النهاية، فيما يتواجد منتخب كازاخستان في المركز الخامس والأخير برصيد 3 نقاط.