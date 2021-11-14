سوريا تستعيد مقعدها في الاتحاد العام للمنتجين العرب

العالم-سوريا

وأصدر رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، قرارا بالموافقة على تجديد انضمام لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية بكوادرها الجديدة للاتحاد.

كما نص القرار على تسمية المنتج السوري علي غالب عنيز، نائبا لرئيس الاتحاد العربي، وعضوا في مجلس إدارته، ممثلا عن قطاع الإنتاج في سوريا، بصفته رئيسا لمجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية.

وبهذا القرار تعود الإنتاجات السورية للمشاركة في جميع الفعاليات التابعة للاتحاد العربي وأول النشاطات سيكون مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام الذي يعد سوقاً مفتوحاً لترويج الأعمال الفنية السورية.

وتعليقا على القرار، قال علي غالب عنيز لـ “سبوتنيك” إن العودة إلى اتحاد المنتجين العرب ينطوي على أهمية كبيرة في وصل المنتجين العرب فيما بينهم، منوها بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس، والدعم الذي يقدمه للجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا.

وعبر رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية عن آماله في نجاح قطاع الدراما السوري بقطف ثمار عودته إلى اتحاد المنتجين العرب في موسم رمضان القادم، مؤكدا أن “سوريا ستكون حاضرة في جميع المحافل الدولية والعربية بعد انتصارها”.