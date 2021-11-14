المنتخب اللبناني لكرة القدم يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الإمارات

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وخاض المنتخب حصّة تدريبية على ملعب البابلية على أن يستكملها بحصتين يومي السبت والأحد إضافة لجلسات تحليلية ومتابعة وحصص لياقة في مقر معسكره.

وزار وفد من أندية العهد والنجمة والأنصار والبرج والأخاء وشباب الساحل منزل رئيس نادي شباب البرج نادر علامة لدعوته لتراجع ناديه عن قرار الانسحاب من دوري كرة القدم.

ورحّب علامة بالوفد الزائر، مشيرًا إلى أنّ النادي سيدرس التراجع عن الانسحاب شاكرًا الوفد على مبادرته المميزة.

وكان شباب البرج قد أعلن عزمه الانسحاب من الدوري بسبب ما وصفه من ظلم تحكيمي متعمد وعقوبات اتحادية.