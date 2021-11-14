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الحكيم يشدد على ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة

الحكيم يشدد على ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، السبت، على ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

العالم-العراق

وجاء في بيان لمكتبه، ان “السيد الحكيم ترأس إجتماع هيئة الرأي لتيار الحكمة الوطني، وجرى بحث الشأن السياسي ونتائج الإنتخابات الأخيرة فضلا عن بحث سيناريوهات المرحلة القادمة ودور تيار الحكمة فيها”.

واكد السيد الحكيم، على “ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة السياسية الحالية وبيّنا أن دور تيار الحكمة هو تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وإستثمار كل الإمكانات المتاحة لاسيما علاقاته الطيبة والواسعة مع الجميع”.

كما دعا، إلى “النزول الميداني وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا والتواصل معهم والتأكيد على البناء الداخلي والإستعداد للمنازلات القادمة”.

فيما جدد السيد الحكيم، موقفه الداعي إلى “النظر بجدية بالطعون والشكاوى دعما لشفافية العملية الإنتخابية وإسترجاع الثقة بالنظام الديمقراطي”.

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