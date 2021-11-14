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ألمانيا ضيف ثقيل على أرمينيا فd مواجهة 'تحصيل حاصل' بتصفيات كأس العالم

ألمانيا ضيف ثقيل على أرمينيا فd مواجهة 'تحصيل حاصل' بتصفيات كأس العالم
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على أرمينيا، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، على ستاد "ريبابليكان ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

وتعد مواجهة الليلة بمثابة تحصيل حاصل لمنتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك، بعدما ضمنت الماكينات رسميا التأهل لنهائيات كأس العالم قبل جولتين خاصة وأن الفارق بينه وبين أصحاب المركز الثاني والثالث كبير للغاية.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات وخسارة لقاء وحيد وسجل 32 هدفا وتلقى 3 فقط.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مواجهة الليلة بدون الرباعي جوليان دراكسلر، ليون جوريتسكا، ماركو رويس والحارس مانويل نوير.

وفضل هانز فليك، إراحة نوير ورويس من السفر مع الفريق إلى أرمينيا، فيما سيغيب المدافع المخضرم أنطونيو روديجر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وكان منتخب ألمانيا اكتسح نظيره ليشتنشتاين بنتيجة 9 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "فوكسفاجن أرينا" ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكرت شبكة "أوبتا" للاحصائيات، أن هانز فليك بات أول مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا يحقق الفوز في أول 6 مباريات له مع منتخب الماكينات.

وتولى فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، مهمة تدريب منتخب ألمانيا خلفا ليواكيم لوف، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" الأخيرة، في الصيف الماضي، والتي ودع خلالها منتخب المانشافت البطولة من دور الـ16 على يد منتخب إنجلترا.

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