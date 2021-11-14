أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر 2021

ايران ..

- خطوة واحدة حتى الإنتصار الكبير .. تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحرير مأرب والحديدة بالكامل

عصر ايرانيان ..

- لن يكون هناك إتفاق بمفاوضات فيينا من دون شرط إجراء إختبار لمصداقية إلغاء الحظر

كيهان ..

- إبداء الحكومة الجديدة إهتماما خاصا بتحسين مستوى المعيشة بأول مئة يوم من تشكيلها

وطن امروز ..

- بايدن يواصل ثرثرته الفارغة داعيا بلدان العالم لمقاطعة شراء النفط الإيراني

اطلاعات ..

- تنظيم القاعدة الإرهابي يكشف عن تعاونه مع التحالف السعودي ضد حركة أنصار الله بحرب اليمن

ابتكار ..

- موسكو تدعو لإلغاء كل إجراءات الحظر المفروضة على إيران والعودة بشكل كامل للإتفاق النووي

ابرار ..

- منظمة الأمم المتحدة تحذر .. لبنان يقف على حافة الإنهيار

جوان ..

- أول إعتراف صريح من نوعه لتنظيم القاعدة بالعمل كمرتزقة للتحالف السعودي باليمن

جمهوري اسلامي ..

-شعار الموت "لإسرائيل " يدوي بأجواء مدينة برايتون البريطانية بمظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني

حمايت ...

- محاولات أمريكية لتهميش موضوع الضمانات التي تطالب بها إيران عشية إستئناف مفاوضات فيينا

رويش ملت ..

- محافل مجلس الشورى.. الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا يجب أن تتمخض عن ضمان المصالح الوطنية

سياست روز ..

- وصفة فرنسية لحل أزمة اللاجئين بالحدود بين روسيا البيضاء وبولندا .. لنترك أمرهم للصقيع

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها (خطوة واحدة لتحقيق الإنتصار الكبير).. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتقدم بشكل سريع في جبهتين رئيسيتين الاولى في محافظة الحديدة جنوب اليمن والاخرى في محافظة مأرب شمال اليمن حيث تقترب هذه القوات من تحرير المحافظتين بشكل كامل، ( إن التحالف السعودي إعترف عمليا بفشله في الحديدة بسحب قواته من الجزء الأكبر من أراضي هذه المحافظة ) وبالطبع حاولت قيادة التحالف السعودي تبرير انسحابها بالقول انه ليس انسحابا بل اعادة انتشار فحسب , الا ان هذا التبرير للهزيمة اصطدم بانباء تتحدث عن خروج القوات السعودية من اكبر قاعدة للتحالف السعودي بعدن ايضا، ان ما يحدث في الحديدة وكذلك بمحافظة مأرب الاستراتيجية التي تعتبر اخر موطئ قدم للتحالف ومرتزقته بشمال اليمن , يحمل مؤشرات واضحة حول اقتراب الحرب التي تقودها السعودية على اليمن منذ سنوات من نهايتها بهزيمة مخزية كبرى للرياض .

اطلاعات ..

- في مقالها الذي يحمل عنوان ( العراق تحت المجهر ) كتبت صحيفة اطلاعات .. بغض النظر عمن يقف وراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسواء اكانت حقيقية ام مفبركة فأنها صبت لصالح الكاظمي نفسه، ( إن محاولة الإغتيال هذه ضمنت التعتيم على أحداث إطلاق النار على المحتجين ضد نتائج الإنتخابات وسقوط ضحايا ببغداد) وهذه المحاولة التي يلفها الغموض وبالكثير من الشكوك انعشت آمال الكاظمي وفي ظل اجواء الادانة الاقليمية والدولية الواسعة لها والتعاطف معه, باعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة والبقاء في المسرح السياسي . ولكن المسألة هنا هي ان هذه المحاولة وانعكاساتها قد لن تؤدي الى تهدئة الاجواء الداخلية والاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات في كل الاحوال .

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي سخرت من تصريحات لوزير خارجية حكومة طالبان وكتبت في تقريرلها ينقل عنه قوله ( الحكومة الأفغانية الحالية شمولية وواسعة ).. وزير خارجية الحكومة الطالبانية بامتياز بكابول اكد ان هذه الحكومة شاملة وواسعة التمثيل ...( الوزير أمير خان حقي يعتقد أن حكومة طالبان بكابول تجسد تمثيلا واسعا لمكونات الشعب الأفغاني ولأعراقه المختلفة )، ويرى ايضا بان الضغوط الدولية لن تجعل حركة طالبان تحيد عن مبادئها مضيفا وفي مغالطة صارخة بأنه ليس من المنطقي مطالبة طالبان بضم عناصر معادية في تركيبة حكومتها في كل الاحوال.

صحيفة خراسان..

كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( أهمية تحرير الحديدة ).. تنظيم "الوية العمالقة " المدعوم امارتيا في جنوب اليمن انسحب من مواقعة حول ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تسيطر عليه حركة انصار الله اليمنية . وبالطبع حاول التحالف السعودي تبرير هذا الانسحاب بالتذرع مرة باتفاق مبرم في مؤتمر باستوكهولم عام 2018 ينص على انسحابات متبادلة في ميناء الحديدة مع حركة انصار الله , ومرة اخرى بمقولة اعادة الانتشار، ( إن إنسحاب قوات التحالف ومرتزقته من الحديدة يعكس واقع فشلها الذريع هناك وتغيير خططها للتركيز على معركة مأرب) وفي كل الاحوال ومهما كانت الاسباب والعوامل الكامنة وراء هذا الانسحاب من الحديدة فأن هذا الحدث سيعزز سيطرة حركة انصار الله على محافظة الحديدة التي تعتبر بمرفأها الكبير على البحر الاحمر الرئة الاقتصادية والتجارية لليمن الامر الذي سيعزز قدرات حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء وقدرات القوات المشتركة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محاور القتال وفي الاشراف على الملاحة البحرية بالبحر الاحمر.

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن (مظاهرات بعمان ضد السياسات الإقتصادية الحكومية) جاء فيه .. شهدت العاصمة الاردنية الجمعة مظاهرات غاضبة ضد السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الاردنية، ( المظاهرات إنطلقت بعد صلاة الجمعة من مقابل المسجد الحسيني في قلب مدينة عمان وسط شعارات تندد بسوء الأوضاع المعيشية ) والغلاء ورفع الحكومة لاسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية والخدمات العامة في اطار سياسات اقتصادية يبررها قانون الدفاع الذي اعلنته السلطات منذ عامين لمواجهة كورونا والتغيرات التي ترتبط بتراجع النمو الاقتصادي وزيادة عجز الميزانية .وهو قانون يعطي الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة في المجالات الاقتصادية والامنية والاجتماعية دون الرجوع للبرلمان .

كيهان..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تاكيد المقاومة الفلسطينية جهووزيتها للرد صلاروخيا على لاي عدوان صهيوني وكتبت في مقالها ( حركة الجهاد الاسلامي تؤكى جهوزيتها الصاروخية ).. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من انها سترد صاروخيا وبشكل واسع على اية مغامرة عدوانية قد يقدم الكيان على القيام بها ( حركتا الجهاد الاسلامي وحماس اعلنتا ان صواريخ المقاومة جاهزة لتحويل حياة الصهاينة لجحيم في اي عدوان جديد ) وفي هذا السياق قال القيادي بالجهاد الاسلامي " خالد البطش " ان صواريخ المقاومة في حالة جهوزية قصوى للدفاع عن الشعب الفلسطيني والاماكن المقدسة، من جانبه قال القيادي بحجماس ( اكرم العجوري ) ان الكيان الصهيوني سيرتكب خطئا استراتيجيا فادحا ومكلفااذا ما قام باي مغامرة عدوانية.