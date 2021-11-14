مليونية الغضب في السودان وأزمة السعودية المفتعلة ضد لبنان

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول أزمة حادة يعيشها السودان، بعد الخطوات التي قام بها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وأطاحت برئيس الحكومة عبدالله حمدوك. البرهان اعلن تشكيل مجلس سيادي جديد مكون من ثلاثة عشر عضوا، ما اعتبرته القوى المدنية في البلاد ضربا للمسار الديمقراطي داعية الى تظاهرات مليونية السبت

في ملف هاشتاغ الثاني قبل فترة انتشرت على مواقِعِ التواصل صورٌ وفيديوهات للحاخام الصهيوني يعقوب هيرتسوغ وهو يتجول في شوارع العاصمة السعودية الرياض ويرقص مع احد المواطنين السعوديين. يبدو ان نشْرَ تلك المشاهد كان لجَسِّ نبض الشارع حيث اعلن الكيان الاسرائيلي تعيين هيرتسوغ حاخاما لليهود في السعودية بشكل رسمي. نستذكر صور الحاخام الصهيوني في السعودية.

في ملف هاشتاغ الثالث ما زالت الازمَةُ المفتعلة بين السعودية ولبنان تلقي بثقلها على المشهد. اخر انعكاسات هذه الأزمة المشادَّةُ الكلاميَّةُ بين الاعلامية اللبنانية مريم البسام والامير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز. حرب كلامية بين الطرفين انتهت كما يقول الناشطون لصالح البسام.

في ملف هاشتاغ الرابع قبل ايام قليلة التقى المنتخب الايراني لكرة القدم نظيرَهُ اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم في قطر العام المقبل. اللقاء حصل في العاصمة اللبنانية بيروت حيث استطاع المنتخب الايراني قلب تأخُرِهِ بهدف الى فوز في الدقائق الاخيرة من المباراة. وقبل الدخول في حيثيات القضية نتابع هذه المشاهد من مباراة المنتخبين.

في ملف هاشتاغ الخامس الاردن على صفيح ساخن. والقضايا التي تشعل الشارع كثيرة اخرها غلاء الاسعار. الاردنيون نزلوا الى الشارع احتجاجا على غلاء الاسعار والوضع الاقتصادي الصعب.