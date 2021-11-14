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كرواتيا فى صراع ناري أمام روسيا لحجز بطاقة التأهل لكأس العالم

كرواتيا فى صراع ناري أمام روسيا لحجز بطاقة التأهل لكأس العالم
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الروسي، اليوم الأحد، على ملعب "ماكسيمير ستاديون"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

ويدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم محتلا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب روسيا المتصدر.

وتعد مواجهة اليوم حاسمة للمنتخب المتأهل لنهائيات كأس العالم، حيث لا بديل أمام منتخب كرواتيا أصحاب الأرض سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل، فيما يكفي منتخب الدب الروسي تحقيقق نتيجة التعادل.

وسيتجه المنتخب الخاسر فى مباراة اليوم للعب الملحق الأوروبي في شهر مارس المقبل، حيث ستقام القرعة يوم 29 نوفمبر الجاري بين العشر منتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات العشر.

وكان منتخب كرواتيا قد حقق الفوز في الجولة الماضية على منتخب مالطا بنتيجة 7-1، فيما حقق منتخب روسيا انتصارا كبيرا أيضا على قبرص بستة أهداف دون مقابل.

ويسعى منتخب كرواتيا إلى التأهل لكأس العالم من أجل تكرار انجاز النسخة الماضية من كأس العالم، حين حصل على الوصافة لأول مرة في تاريخه، بالخسارة أمام فرنسا (بطل العالم) في المباراة النهائية 4-2.

وكان منتخبا كرواتيا وروسيا قد التقيا في ربع نهائي كأس العالم الماضية، في الدور ربع النهائي، وانتهت المباراة بفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.

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