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طبيب متقاعد يكتشف ديناصورا بأنف كبير

طبيب متقاعد يكتشف ديناصورا بأنف كبير
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

بعد أن قضى عاما من فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في التنقيب في صناديق تضم المئات من العظام القديمة، اكتشف طبيب متقاعد نوعا جديدا من الديناصورات له أنف كبير بشكل غير طبيعي.

العالم - منوعات

ويذكر أن «جيريمي لوكوود»، الذي يدرس للحصول على الدكتوراه في جامعة بورتسموث، يأخذ على عاتقه مهمة تصنيف كل قطعة عظم من عظام ديناصور الإجواندون المكتشفة في جزيرة وايت الصغيرة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وعندما فرز الطبيب المتقاعد (64 عاما)، وهو من شالي بالقرب من مدينة فنتنور بجزيرة وايت في إنجلترا، العظام التي كانت بين مقتنيات متحف التاريخ الطبيعي في لندن ومتحف جزيرة الديناصورات، اكتشف عظم الأنف «المنتفخ» الفريد.

وقال الدكتور لوكوود، الذي يدرس في كلية البيئة والجغرافيا وعلوم الأرض: «لأكثر من 100 عام، رأينا نوعين فقط من الديناصورات في جزيرة وايت…كنت مقتنعا بأن الفروق الدقيقة بين العظام سوف تكشف عن نوع جديد، لذلك شرعت في قياس وتصوير ودراسة تشريح كل عظمة.

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