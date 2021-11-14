صحيفة عبرية تكشف عن إقامة 4 مزارع للمستوطنين بالضفة

العالم - فلسطين

وقالت الصحيفة إن المزارع تزيد عن مساحة مدينة اللد وتبلغ ساحة سيطرة المستوطنين على تلك الأراضي نحو 20 ألف دونم زراعي، حيث منع المستوطنون وصول الفلسطينيين إليها.

بينت الصحيفة أن أضخم تلك المزارع تسمى "مزرعة أوري" في الأغوار الشمالية والتي أقيمت في العام 2016، حيث يمنع الجيش والمستوطنون وصول الفلسطينيين لأراضيهم المحاذية لها بمساحة تصل إلى 14 ألف دونم.

في حين تأتي مزرعة " تسفي بار" القريبة من مستوطنة "حلميش" شمال رام الله في المرتبة الثانية والتي أقيمت قبل 3 سنوات، حيث يتم منع مزارعي قرى كوبر وقبيا وأم صفا الوصول إلى أراضيهم بمساحة 2500 دونم.

أما المزرعة الاستيطانية الثالثة فتقع قرب بلدة السموع جنوب الخليل وسيطر المستوطنون خلالها على 1800 دونم من أراضي قرية زنوتا المجاورة، كما أقيمت مزرعة استيطانية في العام 2020 شرق يطا بالخليل وسيطرت على مساحة 1500 دونم تعود لقرى المنطقة.

بينما أكدت الصحيفة أن المعلومات المتوفرة حالياً تخص 4 مزارع استيطانية في الوقت الذي أقيمت 50 مزرعة مماثلة خلال العقد الأخير، و 150 مزرعة منذ سنوات التسعينات.