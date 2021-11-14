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الشاي والقهوة والفاكهة والخضروات تقلل من خطر الإصابة بالخرف

الشاي والقهوة والفاكهة والخضروات تقلل من خطر الإصابة بالخرف
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أظهرت دراسة جديدة أجريت في اليونان مؤخرا، أن تناول نظام غذائي “مضاد للالتهابات” غني بالفاكهة والخضروات والشاي والقهوة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالخرف بمقدار الثلث.

العالم - صحة

وبحسب العلماء فإن الشاي والقهوة والفاكهة والخضروات والبقوليات مثل العدس والحمص، أغذية غنية بمركبات نباتية صحية تساعد في مكافحة الالتهابات المرتبطة بالعمر في الجسم، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

أجريت الدراسة على أكثر من 1000 شخص من كبار السن، تناولوا أطعمة مضادة للالتهابات وقامت بتتبعهم على مدار ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استهلكوا حوالي 20 قطعة من الفاكهة و 19 حصة من الخضروات وأربع حصص من البقوليات و 11 كوبا من القهوة أو الشاي في الأسبوع، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، بثلاث مرات.

وقال الدكتور نيكولاوس سكارميس، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة كابوديستريان بأثينا في اليونان: “تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن للناس حماية أدمغتهم من خلال تناول طعام صحي أكثر.”

وأضاف “أنصح بتناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفاكهة والخضروات وتجنب المزيد من الخيارات المسببة للالتهابات مثل الأطعمة عالية السعرات الحرارية”

من الجدير بالذكر بأن الدراسة نشرت في مجلة “نيورولوجي” الطبية، وفقا لما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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