مستشار إردوغان: تحميل تركيا مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا 'مضلل'

العالم - تركيا

وأعلنت أنقرة يوم الجمعة فرض حظر على سفر مواطني 3 دول في الشرق الأوسط إلى الجمهورية السوفياتية السابقة عبر المطارات التركية نظراً لـ"مشكلة المعابر الحدودية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس".

وأكد مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية إبراهيم كالين، أن الاتهامات لتركيا بالمساهمة بطريقة ما في الأزمة الحدودية غير منصفة.

وأضاف في مقابلة مع "فرانس برس" :"لا علاقة لتركيا بهذه الأزمة الأخيرة للمهاجرين غير الشرعيين بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا ودول أوروبية أخرى".

وأضاف "يتوجّه المسافرون إلى بيلاروس ومنها إلى ليتوانيا وبولندا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي. الإلقاء باللوم على تركيا أو الخطوط الجوية التركية في هذا الصدد هو بكل بساطة من باب التضليل وفي غير محله".