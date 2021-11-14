معرض إكسبو دبي 2020 يحتفي باليوم الوطني لسوريا

العالم-سوريا

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل خلال الاحتفال: نسعى في سوريا لاستثمار كل الإمكانات والطاقات المتاحة وتوجيهها نحو تنمية اقتصادنا وتطويره.

وأضاف الخليل: في اليوم الوطني لسوريا الذي يشهد نماذج وعروضاً متنوعة لمراحل تاريخية مهمة قطعتها في سيرها نحو المستقبل ندعوكم لمشاركتنا المرحلة الحالية مرحلة العمل والإنتاج والبناء. معرباً عن أمله بأن يحقق المعرض جميع أهدافه في التواصل بين الدول وتعزيز العلاقات والتعاون ودعم وتطوير الشراكات القائمة وتأسيس شراكات جديدة تسهم في تحقيق الخير للجميع

بدوره قال المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو دبي 2020 نجيب محمد العلي: نهنئكم على مشاركتكم المميزة تحت شعار (معاً المستقبل لنا) التي نراها فرصة مناسبة ليتعرف العالم على ما حققه الشعب السوري الشقيق من تطور وتقدم في مختلف المجالات وتسلط الضوء على الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى السوريون إلى تحقيقها لاجتذاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف العلي إن مشاركة سوريا الشقيقة في هذا المعرض أمر حيوي فهي بمثابة منبر عالمي لعرض تاريخها الثري وإرثها العريق فضلاً عن خططها المستقبلية لإعادة البناء.