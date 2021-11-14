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الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية.

العالم- فلسطين

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ويونس أبو ارميلة، ومحمد القواسمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس الشوارب من بلدة سلواد شرق المدينة.

كما ورشق مستوطنون سيارات الفلسطينيين على طريق نابلس رام الله، في عدة نقاط منها حاجز زعترة ومفترق بيتا جنوب نابلس.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنين بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.

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