الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جنرال صهيوني يكشف ’كارثة حقيقية’ داخل قواته العسكرية

جنرال صهيوني يكشف ’كارثة حقيقية’ داخل قواته العسكرية
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف جنرال صهيوني سابق عن عيوب خطيرة داخل الجيش الإسرائيلي، يمكن أن تظهر خلال أي حروب مستقبلية تكون فيها بلاده طرفا.

العالم- الاحتلال

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، السبت، عن الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الصهيوني، أنه من بين العيوب الواضحة بين قواته النقص الحاد في القوى العاملة، خاصة بين الجنود، وكذلك أصحاب الخبرات العملياتية، فضلا عن صيانة المعدات والأجهزة العسكرية.

وأكد الجنرال أن مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الصهيونية تتعرض، دوما، لحالات السرقة، سواء معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرية، كما أن بعض المخازن يتم فيها عمليات التخزين بشكل خاطئ، مع وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة.

وشدد الجنرال إسحاق بريك على أنه مع وجود مثل هذه العيوب أو النواقص في الجيش الإسرائيلي، فإنه لا يمكنه دخول حرب متعددة الجبهات، موضحا أن هناك أعداء خارج الأرض، مثل سوريا وإيران وحزب الله اللبناني، ومعهم حركة حماس في قطاع غزة، وهناك أعداء في الداخل ممثلة في أعمال الشغب العربية داخل مدن الضفة الغربية.

وأفاد بأنه رغم وجوده في حالة الاحتياط العسكرية لبلاده، لكنه يتواصل مع نظرائه من الجنرالات الحاليين في الجيش الإسرائيلي، ويعلم منهم ويطلع على مجريات الأمور داخل قواته العسكرية، هو ما يحذر من خلاله بأن تلك النواقص والعيوب لا يمكن معها الدخول في حرب حقيقية، خاصة وأن بلاده يمكنها الدخول في حرب متعددة الجبهات، في أي وقت.

روابط ذات صلة

ضابط في جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة

شاهد.. مناورات الإحتلال في الضفة لمواجهة الفلسطينيين

مناورات الاحتلال في الضفة.. ضعف أم استعراض قوة؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا عن اتفاق جديد مع الجيش المصري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوكرانيا تعتزم نشر صواريخ على حدودها الجنوبية

باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج مركبات النيكل والكوبالت من النفايات

وفد للخارجية الاميركية يلتقي واجهات مسلحة كردية شمالي سوريا

وكيل أممي.. 'أزمة بحيرة تشاد' تعيق السلام في منطقة الساحل الأفريقي

5 عائلات لقياديي 'إخوان' تونس تصل ليبيا

جو بايدن في مأزق.. 'تحد جديد' يعرقل الدبلوماسية الأمريكية!