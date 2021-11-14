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أكثر من 70 بلدا تشارك في القسم الدولي لسينما الحقيقة

أكثر من 70 بلدا تشارك في القسم الدولي لسينما الحقيقة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تقدم أكثر من الفين و 600 فيلم من 73 بلدا طلبا للمشاركة في المهرجان الدولي الخامس عشر للأفلام الوثائقية الإيرانية "سينما الحقيقة.

العالم - ايران

وافادت ألامانة العامة لمهرجان " سينما الحقيقة " الخامس عشر بانه تم الإعلان عن اسماء الدول المتقدمة للمشاركة في المهرجان بما فیها الهند والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمكسيك وبولندا والصين وكندا ، مصر ، البرتغال ، المملكة المتحدة ، اليونان ، بنغلاديش ، بلجيكا ، هولندا ، إندونيسيا ، تايوان ، كمبوديا ، كولومبيا ، أوكرانيا ، الفلبين ، أستراليا ، صربيا ، كوريا ، العراق ، رومانيا ، لبنان ، كرواتيا ، هونغ كونغ ، بيرو ، تشيلي ، النمسا والسويد وأفريقيا الجنوبية وباكستان وماليزيا وجمهورية التشيك وتونس وكازاخستان واليابان وسلوفاكيا وفنلندا والسويد والإكوادور وفنزويلا والمغرب والمجر وإستونيا والبوسنة والهرسك وسنغافورة وكازاخستان وأيرلندا.

ويقام المهرجان الدولي الخامس عشر للسينما الحقيقة في سبعة أقسام: مسابقة وطنية ، دولية ، جائزة شهيد أفيني ، وطنية ودولية ، قسم خاص بإيران 1400 ، ورش عمل متخصصة وحفلات تكريم في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر.

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