شاهد.. استراتيجية واشنطن و'تل ابيب' الجديدة لتقسيم اليمن

العالم - خاص بالعالم

قال كيلاني في حديث مع "برنامج مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان المبعوث الاممd الى اليمن هانس غروندبرغ يعمل وفق أجندة اميركية سعودية مشتركة، وأضاف، ان ادعاء البعثة الدولية في اليمن بعدم معرفتها بإنسحاب قوات التحالف العدوان من الحديدة عبارة عن كذبة إعلامية لا صلة لها بالحقيقة.

واوضح كيلاني ان، حضرموت تشكل اهمية كبرى لدى اميركا والاحتلال الاسرائيلي وحلفائهم في العدوان على اليمن، بما تحتوي في جوفها كميات هائلة من مخزون المحروقات النفطية.

وكشف كيلاني ان استراتيجية واشنطن من تغيير وجهة المعركة في اليمن، هي تسليم الساحل الغربي لقواتها وقوات الاحتلال الاسرائيلي لدعم الملاحة البحرية الاسرائيلية، وحتى تنفذ مشروعها الخبيث في عدوانها على اليمن وهو تقسيم اليمن الى شمال وجنوب وغرب وشرق.

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