شاهد.. مراسل العالم في السودان: إعلان احتجاجات مليونية جديدة في 17 الشهر

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم أن تجمع المهنيين اعلن عن مسيرات مليونية آخرى في 17 نوفمبر حيث توجه بالدعوة الى إغلاق الطرق ومحاولة الإعتصام مرة آخرى مشيراً الى أن الشارع السوداني لم يكن يتوقع ان تجري الأحداث بهذا السوء في مليونية الغضب يوم السبت.

وأوضح مراسل العالم أن الشرطة السودانية نفت استخدام الرصاص الحي ضد الإحتجاجات التي وصفتها بالسلمية والسؤال الذي يطرح في الشارع السوداني هو من الذي اطلق الرصاص؟

وأكد مراسل العالم على وجود صور توثق اطلاق النار على المتظاهرين من قبل القوات العسكرية التي لم يتمكن الشعب السوداني نشرها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي بسبب قطع الإنترنت بشكل واسع في البلاد بالتزامن مع احتجاجات مليونية الغضب.

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