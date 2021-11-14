مانشستر يونايتد يسعى لإقناع زيدان لخلافة سولشاير

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وقالت صحيفة " تايمز " الإنجليزية إن إدارة مانشستر يونايتد تعمل على إقناع زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وتأمل إدارة مانشستر يونايتد أن العلاقة الجيدة بين فاران وكريستيانو رونالدو مع زيدان ستساعد على إقناع المدرب الفرنسي لتدريب الفريق".

وأوضحت الصحيفة أن زيدان ليس لديه استعجال للعودة إلى مجال التدريب، حيث إنه مهتم فقط بتدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا، وهو أمر من الصعب حدوثه حاليا.

وارتبط اسم زيدان بتدريب مانشستر يونايتد، خاصة في ضوء تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضا المدافع الفرنسي رافائيل فاران اللذين عملا معه من قبل في ريال مدريد.

ويواجه سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات كبيرة في الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج الفريق، وخسارة 6 من آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات.

وكان سولشاير منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع، وقرر السفر لبلاده النرويج لقضاء عطلة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه سولشاير حاليا غضبا داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، إلى جانب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالانزعاج من تغيير مسار الفريق في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع.