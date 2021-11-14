الشيخ قاووق: فلسطين معيار وجوهر العروبة الأصيلة

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وقال قاووق: كل عروبة تبتعد عنها هي عروبة متّهمة، أمّا العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي عروبة متصهينة زائفة ليسَتْ منّا ولسنا منها، وهي تشكل خطرًا على الأمن القومي في لبنان والمنطقة.

كلام الشيخ قاووق جاء اليوم الأحد خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة الدوير الجنوبية بمناسبة يوم شهيد حزب الله بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي البلدة.

ورأى الشيخ قاووق أنّ المصلحة الوطنية اولًا وآخرًا تعني صَون الوحدة الوطنية والإستقرار الداخلي وليس التفريط بهما من أجل إرضاء أي كان.

واعتبر أن كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم ولن نقبل أن تكون محلًا للإبتزاز والمتاجرة أمام مَنْ هانت عليهم كرامتهم فهذا شانهم.

وختم قائلًا إن الذين يستهدفون المقاومة شِعاراتهم أكبر من أحجامهم وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم.