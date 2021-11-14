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نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله..

لا أحد يستطيع إلغاء أو تحجيم دور المقاومة بحماية لبنان والحرب ضدها فاشلة

لا أحد يستطيع إلغاء أو تحجيم دور المقاومة بحماية لبنان والحرب ضدها فاشلة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش لا أحد يستطيع إلغاء أو تحجيم دور المقاومة بحماية لبنان والحرب ضد المقاومة فاشلة.

العالم_لبنان

و نصح قاووق الذين يحملون هدف إضعاف المقاومة أن ييأسوا، لأن المقاومة في لبنان راسخة ومتجذرة ولا أحد يستطيع إلغاء أو تحجيم دورها في حماية لبنان.

و حول حرب السعودية ضد لبنان قال دعموش أننا لا نرغب ولا نريد الدخول في صراع لا مع السعودية ولا مع الدول الخليجية، وحريصون على أن تبقى علاقات لبنان بأشقائه العرب مستقرة ومتينة لكن ليس على حساب سيادتنا وكرامتنا.

وخلال احتفال بمناسبة يوم الشهيد في بلدة عيتيت الجنوبية اليوم الأحد ، قال بالأمس إتهم نواب أمريكيون السعودية بذبح اليمنيين، وقالوا إن حصارها المدمر يجب أن ينتهي فورا، فهل تجرؤ السعودية على سحب سفيرها من واشنطن وطرد السفير الأمريكي من الرياض والمطالبة باستقالة هؤلاء النواب من الكونغرس لأنهم صرحوا بذلك؟

بالتأكيد لا تجرؤ على ذلك، ولكنها تفعل ذلك مع لبنان وتصعد وتفتعل أزمة بوجه لبنان وتشن حربا عبثية على اللبنانيين، ويشاركها في حفلة التصعيد بعض اللبنانيين المتسكعين على أبواب المملكة والسفارات ممن اعتادوا على الارتزاق من بعض الدول والجهات الخارجية.

ورأى أن الهدف الأساسي من التصعيد السعودي تطويق المقاومة وحزب الله وتغيير المعادلة السياسية الداخلية والتأسيس لواقع سياسي جديد يؤدي إلى إضعاف المقاومة وإدخال لبنان في دائرة الانصياع الكامل للإرادة السعودية.

و في الختام نصح السعوديون و قال فلا تتعبوا أنفسكم، ووفروا جهودكم لكيفية الخروج من ورطتكم في اليمن.

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