دخول رتل امريكي يضم 50 آلية الى سوريا عبر العراق

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم في سوريا نقلا عن مصادر محلية بـ"دخول رتل مكون من 50 آلية يحمل مواد دعم لوجستية للقوات الامريكية وقسم منها يحمل مدرعات الى الاراضي السورية قادم من العراق عبر معبر الوليد في ريف الحسكة، عند الساعة السادسة والنصف مساء امس السبت لدعم قواتها غير الشرعية على الاراضي السورية".

والجدير بالذكر أن هذه القافلة هي الرابعة خلال نوفمبر الجاري تدخل الاراضي السورية عبر العراق.

وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت قافلة مواد لوجستية للاحتلال الامريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا قادمة من العراق، واتجهت القافلة التي تألفت من 25 شاحنة وصهاريج تحمل الوقود إلى الطريق الدولي "m4" عبر القامشلي نحو القواعد العسكرية الامريكية في ريف الحسكة.