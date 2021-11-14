وزير خارجية تركيا يزور طهران غدا الاثنين

العالم - ايران

وهذه اول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركيا لطهران منذ تولي امير عبداللهيان منصب وزير الخارجية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية التركي سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل بعد زيارة طهران. وذكرت صحيفة الجمهورية أن وزير الخارجية التركي سيصل بيروت يوم الثلاثاء بعد زيارة إيران.

وكان وزيرا الخارجية الإيراني والتركي قد اجريا مؤخرا محادثات هاتفية بعد اصابة حسين أمير عبداللهيان بفيروس كورونا، حيث اتصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره الايراني في 8 نوفمبر الجاري للاطمئنان على صحته، متمنيا له الشفاء العاجل.