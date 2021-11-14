شاهد.. آخر تطورات احداث "مليونية الغضب" في السودان

العالم - السودان



عدد من القتلى وعشرات المصابين هي حصيلة اعتداء قوات الأمن السودانية على التظاهرات الشعبية التي خرجت السبت في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية اخرى تحت عنوان مليونية الثالث عشر من نوفمبر للمطالبة بمدنية الدولة ورفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.



ضحايا سقطوا بنيران قوات الامن وقنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقت على المحتجين في الخرطوم وفق لجنة اطباء السودان المركزية مشيرة الى تزايد اعداد الاصابات الخطيرة. نقابة أطباء السودان اكدت ان مستشفيات في أم درمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى اثر تعرضهم لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم كما اشارت الى تعرض اطباء للاعتداء من قبل القوات الامنية بعد اقتحامها للمستشفيات بحثا عن ناشطين وسط معلومات عن اعتقال احد الاشخاص داخل مستشفى الاربعين بام درمان مما يشكل انتهاكا للأعراف الطبية بحسب مصدر طبي.



تجمع المهنيين السودانيين وصف الاعتداء على المحتجين السلمين بالمجزرة ودعا المتظاهرين لإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس لتعطيل وشل حركة ما اسماها قوات العمالة والاحتلال. واكد في بيان استمرار المد الجماهيري والمقاومة السلمية بتنوع أدواتها حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، وتقديم المجرمين للعدالة بحق المتظاهرين السلميين وتأسيس سلطة مدنية.



واثار الاعتداء على المتظاهرين ردود فعل دولية. الأمم المتحدة توعدت بمحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتوقف عن مضايقة النشطا.

وفي حين حذرت النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قوات الأمن السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، دعا رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، السلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.



وتاتي الاحتجاجات بعد يومين من اعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك العسكر السلطة منذ عامين.



يشار الى ان العسكريين الانقلابيين يحظون بدعم كامل من الكيان الاسرائيلي المتهم بالوقوف وراء الانقلاب وما يحدث في السودان وذلك للحؤول دون عرقلة اتفاق التطبيع مع الخرطوم.

