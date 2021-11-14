مصادر عبرية: الحرائق الكبرى المندلعة في ’إسرائيل’ بفعل فاعل

العالم - الاحتلال

ونقلت القناة عن مفوض الإطفاء والإنقاذ ديدي سيمتشي قوله: إن "الحريق من صنع أشخاص، قواتنا تحقق في الحريق، وأعتقد أننا سنكون قادرين على الوصول إلى السبب ومن ارتكبها".

وأشارت إلى أن الحريق الذي اندلع بالقرب من مستوطنة "موشاف زيتان" بالقرب من مطار "بن غوريون" تسبب في حدوث تشويشات على الرحلات الجوية.

وفجر اليوم الأحد؛ اندلع حريق كبير في الأحراش بالقرب من بلدة "ترشيحا" (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، أخلي على إثرها 100 منزل من سكانها، قبل أن تتمكن سلطات الاحتلال من السيطرة على الحريق.

وتتواصل حالة التأهب والطوارئ منذ أمس السبت، حيث اندلعت حرائق في مناطق الجليل والقدس ووسط فلسطين المحتلة عام 1948، تسببت في إخلاء عشرات المنازل وإغلاق طرقات.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في بيان صدر عنها، أنها عملت على إخماد 234 حريقا اندلعت في مواقع مختلفة منذ منتصف الليلة الماضية، منها 118 حريقا اندلعت في مناطق مفتوحة.

وذكرت أنها استخدمت القدرة الكاملة لوحدة إطفاء الحرائق الجوية، إذ تم الاستعانة بـ11 طائرة، 9 منها شاركت في جهود السيطرة على الحريق قرب بلدة يانوح.